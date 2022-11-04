Шекель слабеет по отношению к доллару после повышения ставки ФРС

На мировых валютных рынках доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам после того, как Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 0,75% в четвертый раз подряд.

Шекель слабеет по отношению к доллару и укрепляется по отношению к евро. Накануне обменный курс шекеля вырос на 0,92% по отношению к доллару по 3,573 шекеля за доллар и снизился на 0,67% по отношению к евро по 3,478 шекеля за евро.

Ранее Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,283% выше, чем в понедельник перед выборами, на уровне 3,540 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,086% выше и составил 3,501 шекеля за евро.

На мировых валютных рынках доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам после того, как ФРС США повысила процентную ставку на 0,75% в четвертый раз подряд. Этот шаг также обрушил фондовые рынки, еще больше ослабив шекель по отношению к доллару, поскольку институциональные инвесторы вынуждены продавать шекели и покупать доллары, чтобы хеджировать свои зарубежные инвестиции. С другой стороны, в первые несколько дней месяца экспортерам и технологическим компаниям, как правило, приходится продавать доллары и покупать шекели, чтобы платить своим сотрудникам.

Результаты выборов в Израиле, похоже, меньше повлияли на рынок, поскольку и уходящее правительство, и вероятное новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу предложили аналогичную макроэкономическую политику.

Ранее Курсор писал, что доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле. Евро ослаб примерно на 1% по отношению к шекелю, как и британский фунт, на фоне опасений по поводу слабости европейского рынка из-за войны в Украине.

Курсор сообщал, что глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране. Экономисты Банка Израиля прогнозируют инфляцию на уровне 4,6% в 2022 году и до 2,5% в 2023 году.

Кроме этого, Управляющий Банка Израиля прокомментировал повышение процентных ставок. Управляющий Банка Израиля сказал, что осуществленное ускорение и поощрение повышения процентных ставок должно предотвратить необходимость в еще более высоких повышениях процентных ставок.

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.