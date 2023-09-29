Израильтян предупредили об изменении графика работы супермаркетов

В течение нескольких дней все магазины крупнейших торговых сетей будут работать по новому графику.

Сети "Рами Леви" и "Ошер ад" уже объявили, что они внесли небольшие изменения в расписание работы своих магазинов перед наступающим праздником Суккот для удобства своих клиентов.

Об этом сообщает "НЭП".

Так, в сети "Рами Леви" пояснили, что в преддверии Суккот, в пятницу, 29 сентября, все филиалы сети будут работать в обычном режиме, как и в обычные пятницы. На следующий день, примерно через час после окончания первого дня праздника, магазины сети снова вернутся к работе.

В связи с наступающими праздниками, сеть "Ошер ад" также временно изменила график работы своих магазинов. В воскресенье и понедельник, 1 и 2 октября, магазины сети будут открыты до 20:00, во вторник, 3 октября, до 22:00, а со среды по пятницу, с 4 по 6 октября - "Ошер ад" снова будет работать в обычном режиме.

Также "Курсор" писал, что во время Суккота движение поездов будет увеличено. Железнодорожный транспорт будет эксплуатироваться и на линиях, где проводятся работы по электрификации системы. Также для израильтян запустят дополнительные ночные поезда между Биньямином и Иерусалимом. Кроме того, за символическую плату израильтяне смогут посетить выставку в Хайфском железнодорожном музее.

Еще мы писали о раввине, который рассказал, можно ли превратить машину в сукку. На протяжении нашей повседневной жизни часто возникают вопросы, связанные с религиозными нормами, и сомнения относительно их актуальности. Суккот 2023 — не исключение.