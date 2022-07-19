Либерман рассказал, когда упадут цены на газ

Министр финансов Израиля заявил, что до начала августа он планирует урегулировать конфликт с учителями, а также сделает все для того, чтобы снизить цены на газ.

Министр финансов Авигдор Либерман во вторник утром предположил, что цена на газ снизится в начале августа.

Кроме того, Либерман заявил в интервью: «Я хочу достичь к концу следующей недели соглашения с учителями, и я хочу снизить цены на газ и стоимость жилья. Я верю, что 1 августа мы снизим цены».

Заявление Либермана основано на анализах его министерства, согласно которым цена на газ снизится в начале августа, по меньшей мере, на 20 агуро за литр.

В то же время, 10 августа вступит в силу дополнительная скидка в 50 агорот на акцизный налог.

Также во вторник утром Либерман заявил: «Меня особенно беспокоит судьбоносное ухаживание всех без исключения партнеров по коалиции за [ депутатами Арье] Дери и [Моше] Гафни».

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.