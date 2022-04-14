Между Украиной и россией состоялся новый раунд обмена пленными

Вице-премьер Украины заявила, что сегодня состоялся очередной обмен пленными, в результате чего 22 военнослужащих украины и восемь гражданских смогли вернутся домой.

Сегодня, 14 апреля, Украина и россия провели четвертый обмен пленными. Благодаря новому раунду удалось вернуть 30 украинцев.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.

«По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», – поведала подробности Верещук.

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