Между Украиной и россией состоялся новый раунд обмена пленными

Сегодня, 14 апреля, Украина и россия провели четвертый обмен пленными. Благодаря новому раунду удалось вернуть 30 украинцев.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
«По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый обмен военнопленными. Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину. В общей сложности сегодня домой едут 30 наших граждан», – поведала подробности Верещук.
Ранее Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!