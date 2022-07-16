ООН призвала запретить рекламу криптовалют

Отсутствие государственного регулирования рынка криптовалют, а также высокие риски потерь финансовых вложений вынудили ООН призвать к запрету в развивающихся странах рекламы криптовалютной индустрии.

Подразделение ООН по торговле и развитию, организация ЮНКТАД опубликовала доклад о криптовалютных активах и призвала власти стран с развивающейся экономикой запретить их распространение и рекламу

Доклад ЮНКТАД назван: «Не все то золото, что блестит: высокая цена нерегулируемых криптовалют».

Этот документ призван не юридически, а скорее информационно предоставить данные о высоких рисках потерь вкладов и недостатках нормативно-правовой базы.

Аналитики выявили высокие риски потерь монетарного суверенитета государств с развивающейся экономикой, что также приводит к сокращению поля для маневра в политике из-за популяризации цифровых активов.

Эксперты в своих рекомендациях предложили кроме запрета рекламы криптовалютного рынка также ввести обязательную регистрацию цифровых кошельков пользователей.

Такие меры, по их словам, позволят добиться государственного регулирования DeFi-сектора и лицензирования этого вида деятельности.

«Курсор» писал, что в США призвали запретить криптовалюты. Директор университетского Центра глобальных финансовых рынков заявляет, что криптовалютам за 13 лет существования так и не нашли реального применения.

Мы писали ранее про истерику на крипторынке: биржа KuCoin массово выводит средства. Повышенная активность на вывод денежных средств, хранящихся на кошельках биржи KuCoin привела к тому, что на самых известных 14 кошельках осталось суммарно всего 10 млн долларов.