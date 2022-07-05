Истерика на крипторынке: биржа KuCoin массово выводит средства

Повышенная активность на вывод денежных средств, хранящихся на кошельках биржи KuCoin привела к тому, что на самых известных 14 кошельках осталось суммарно всего 10 млн долларов.

На криптовалютных рынках продолжается необычное движение. Кошельки централизованной биржи KuCoin демонстрируют повышенную активность на вывод средств. Зафиксирован вывод криптовалюты на 1,7 млрд долларов. Сумма на 14 известных кошельках крупнейших пользователей составляет около 10 млн долларов.

Масштабный отток капитала с биржи вызвал панические настроения не только у инвесторов, практикующих холодное хранение средств, но и у трейдеров, которые занимаются обменом криптовалют на площадке KuCoin.

До этого СЕО руководитель биржи Джонни Лю объявил, что криптобиржа не меняет режима работы и выводит средства на стандартных условиях.

Джонни Лю предупредил, что подаст в суд за целенаправленное распространение слухов о сложностях с выводом средств.

Сейчас снятие средств в больших масштабах не фиксируется, все биржевые транзакции проводятся без трудностей.

KuCoinн не делала официальных заявлений, также не поступало сообщений от клиентов биржи, которые столкнулись с трудностями вывода.

«Курсор» ранее сообщал, что глава Binance дал прогноз перспективам рынка криптовалют. В среднесрочной перспективе крипторынок испытает ощутимый спад из-за американской политики подавления криптовалют, уверен директор самой известной криптобиржи.

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