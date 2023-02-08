Открытие счетов для репатриантов: Банк Израиля выпустил новые указания

Банк Израиля выпустил новые рекомендации касательно открытия счетов репатриантам из Украины и россии* после получения множества жалоб.

Согласно указаниям Банка Израиля, коммерческие банки страны не должны отказываться от открытия счетов репатриантам. Также открытие таких счетов должны осуществляться в разумные сроки.

Об этом сообщают Детали со ссылкой на НЭП.

Надзорный отдел Банка израиля под руководством Яира Авидана поручил коммерческим банкам Израиля «не управлять рисками путем полного отказа от предоставления услуг». В прошлом году в Израиль репатриировалось рекордного число репатриантов из Украины и рф. С того времени Банк Израиля получил огромное количество жалоб касательно отказа банков в открытии счетов репатриантам.

Еще прошлым летом Авидан направлял письмо руководителям банков Израиля, в котором было указание об упрощении открытия счетов и облегчении переводов средств из ря в Израиль новым репатриантам. При этом банки, не получившие каких-либо официальных указаний от Банка Израиле касательно работы со странами, которые находятся под санкциями, решили отказывать во всех случаях, где, по их мнению, был намек на любые риски, связанные с нарушением санкций.

В начале января Минфин США выпустил предостережение для банков касательно соблюдения санкций. СМИ писали, что многие банки из-за опасения санкционных рисков начали отказывать в обслуживании клиентам. Если банк нарушит санкции, то придется выплатить огромные штрафы.

Ранее Курсор писал, что создана подкомиссия по содействию в получении госжилья для репатриантов. Депутат Кнессета Зеэв Элькин возглавит подкомиссию.

Наша редакция писала о финансировании новых репатриантов: минфин выделил 20 миллионов шекелей. Государство обеспечило ваучеры для новых репатриантов, которые помогут им выучить иврит и облегчат адаптацию.

Курсор сообщал, что названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов. Утверждается, что «репатриация и абсорбция являются важными проблемами, стоящими перед Израилем».

Напомним, согласно статистике, большинство новых репатриантов не являются евреями.