Появились детали плана Нетаниягу по «заморозке» роста цен в Израиле

Сообщается, что в попытке бороться с ростом стоимости жизни Нетаниягу готовит план по замораживанию роста цен на электроэнергию, воду и местные налоги.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готовит план, который заморозит повышение цен на ряд коммунальных услуг и налоги на имущество, согласно сообщению Israel Hayom, пишет INN.

Вслед за высоким глобальным уровнем ограничительной инфляции после пандемии COVID, которая привела к значительному росту цен на многие потребительские товары, цены на энергию, коммунальные услуги и налоги на недвижимость в Израиле также должны значительно вырасти.

Стандартный бензин с октановым числом 95 подорожал 1 января до 6,94 шекеля за литр, при этом запланировано повышение цен на воду на 3,5% и повышение цен на электроэнергию на 8,2%. Налоги на недвижимость также должны вырасти на 1,37%, при этом некоторые населенные пункты настаивают на повышении налогов на 5% для предприятий.

Согласно отчету, Нетаниягу готов объявить о замораживании, по крайней мере, некоторых повышений цен, с планом отсрочить повышение налогов на недвижимость, тарифов на электроэнергию и воду. Меры призваны обеспечить незамедлительный ответ на волну повышения цен, еще до подачи бюджета в правительство примерно через полтора месяца.

Цель состоит в том, чтобы создать немедленный «эффект охлаждения» для населения, которое и без того рушится под бременем роста цен, с пониманием того, что на утверждение бюджета потребуется время. По оценке ассоциации производителей, стоимость «заморозки» составит примерно 3 млрд шекелей.

План, который, как сообщается, рассматривается Нетанияг, включает в себя некоторые меры, которые разработал министр финансов Бецалель Смотрич. Сообщается, что в дополнение к замораживанию цен на коммунальные услуги Смотрич рассматривает возможность предоставления продуктовых талонов для семей с низким доходом, отрицательного подоходного налога и налоговых льгот.

Согласно плану, работающие семьи получат либо половину кредитного балла, либо кредитный балл по заработной плате. Сегодня кредитный балл — это прибавка к чистой зарплате семьи в размере 220 шекелей.

Формирующийся план основан на коалиционных соглашениях и вступит в силу уже в следующем бюджете, который, как ожидается, будет принят в ближайшие полтора месяца. Ожидается также, что утверждение бюджета приведет к увеличению заработной платы солдат ЦАХАЛа на 20%.

После того, как министр финансов Смотрич понял, что не сможет применить закон о бесплатном образовании для детей в возрасте от 0 до 3 лет, как он обещал в предвыборной кампании, он начал рассматривать вопрос о субсидировании внешкольных программ или поиске другого решения, которое снизит цены на дошкольные учреждения.

Смотрич подтвердил, что разрабатывается план по сдерживанию роста стоимости жизни: «С тех пор, как я вступил в должность в прошлое воскресенье, я провел серию углубленных дискуссий с профессионалами в министерстве и с высокопоставленными чиновниками в экономике, чтобы сформулировать решения, которые облегчат жизнь обществу и позволят снизить цены».

«Тем не менее важно, и я буду на этом настаивать, чтобы шаги, которые будут осуществлены, были правильными и ответственными, после тщательной аналитической работы и с учетом потребностей экономики и бюджета в целом. Когда план будет сформулирован, мы представим его общественности», — добавил министр.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожает ряд услуг и товаров: за что придется платить больше. Новый год принесет всплеск цен на электричество, бензин, воду и налог на имущество.

«Охлаждающий эффект» для населения: СМИ сообщили о плане Нетаниягу по заморозке цен на электричество и воду. СМИ сообщают, что Нетаниягу готовится создать немедленный «охлаждающий эффект» для населения.

Наша редакция писала, что валовой внутренний продукт Израиля будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор. Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.