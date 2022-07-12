Правительство выделяет 3 млн шекелей на исследования по изменению климата в пустынях

Министерство науки и технологий выделяет 3 миллиона шекелей ($857 000) на пять лет для финансирования прикладных научных исследований в области изменения климата с акцентом на пустынную среду.

Правительство призывает ученых, работающих над соответствующими проектами, подавать заявки на финансирование.

Исследования будут проводиться в рамках инновационного сообщества DeserTech в Беэр-Шеве, на юге Израиля, совместной инициативы Фонда Мерадж Израиль, Израильского инновационного института, Министерства охраны окружающей среды и Университета Бен-Гурион.

В понедельник на мероприятии в Тель-Авиве DeserTech представит карту стартапов и отчет о состоянии сектора.

Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Наша редакция сообщала, что обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.