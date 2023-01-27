Шекель подорожал по отношению к доллару

В то время капитал и иностранные инвесторы покидают страну, израильская валюта укрепляется в последние недели.

Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,089% по сравнению со вторником, до 3,370 шекеля за доллар, хотя на межбанковских торгах шекель слабеет на 0,46% по отношению к доллару до 3,386 шекеля за доллар.

После ослабления в декабре 2022 года шекель прибавил 4,8% по отношению к доллару с начала 2023 года и торгуется на уровнях, невиданных с августа 2022 года.

Эксперты связывают это в основном со слабостью доллара на мировых рынках, а также некторыми глобальными макроэкономическими условиями. Еще один фактор связан с фондовым рынком: Nasdaq вырос на 9% с начала года, и любые изменения в интересах технологических инвесторов является стимулом для шекеля.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи. В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.