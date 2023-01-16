Шекель в основном зависит от Уолл-стрит — стратег Bank Leumi

Шекель резко ослаб по отношению к доллару США и корзине валют в декабре.

Шекель ослаб по отношению к валютам всех стран, особенно к доллару и евро. По мнению аналитиков Bank Leumi, дальнейшая судьба шекеля будет зависеть главным образом от волатильности мировых фондовых рынков.

Об этом сообщает Globes.

«Изменение курса шекеля к доллару происходило в тесной связи со средним изменением основных фондовых индексов. В начале 2023 года фондовые рынки будут по-прежнему волатильны, в том числе из-за разрыва между рыночными ожиданиями изменения процентных ставок и планами Федеральной резервной системы США поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение всего года. Процесс преодоления этого разрыва может привести к волатильности стоимости различных финансовых активов и стоимости доллара», — поясняет Кобби Леви, руководитель отдела рыночной стратегии Bank Leumi.

Bank Leumi считает, что Федеральная резервная система будет решительно продолжать ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока в США не будет достигнута цель инфляции в 2%, «даже ценой экономического ущерба», и считает, что реализация планов Федеральной резервной системы поддержит доллар, и в то же время может оказать давление на фондовый рынок, на долларовые облигации, а также на шекель, пока разрыв между рыночными ожиданиями и политикой Федеральной резервной системы не будет преодолен.

Кроме этого, если волатильность акций сохранится в течение первых нескольких месяцев 2023 года, по оценке Леви, торговля шекелем будет по-прежнему коррелировать с изменениями фондовых индексов США и «будет обесцениваться в соответствии с падением». Как только фондовые рынки стабилизируются и даже снова начнут расти, можно ожидать, что шекель также стабилизируется и начнет укрепляться. Также, возможно, эта смена тенденции произойдет еще до окончания экономического спада, поскольку финансовые рынки смотрят в будущее.

Еще одним фактором, который мог бы объяснить недавнее обесценивание шекеля, по мнению Bank Leumi, являются крупные покупки иностранной валюты финансовыми учреждениями в октябре и ноябре. Результаты недавних выборов в Израиле, кстати, оказали незначительное влияние на обменный курс шекеля.

Экономический отдел отдела рынков капитала Bank Leumi прогнозирует, что средний обменный курс шекеля к доллару в течение следующих двенадцати месяцев будет находиться в диапазоне 3,45-3,65 шекеля за доллар, а тенденция будет заключаться в умеренном укреплении шекеля, в основном в второе полугодие.

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