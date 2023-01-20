Смотрич решает: Дисконтный банк должен выйти из CAL

В последние несколько месяцев кредитные карты стали одним из самых популярных товаров на израильском рынке. Министр финансов Бецалель Смотрич объявил, что CAL-Israel Credit Cards Ltd. будет отделена от израильского Дисконтного банка (Discount Bank), которому принадлежит 72% акций. Остальные 28% принадлежит Первому международному банку Израиля. Цель решения заявлена ​​как создание большей конкуренции.

Об этом сообщает Globes.

Оба конкурента CAL находятся в процессе продажи. Ожидается, что продажа Max (ранее Leumi Card) страховой компании Clal будет завершена в течение следующих нескольких недель, в то время как Isracard ведет переговоры с Harel, конкурентом Clal на страховом рынке, после того, как период времени, установленный для переговоров, был продлен.

Минфин пояснил, что в рамках своей политики по созданию большей конкуренции на банковско-кредитном рынке министр финансов решил воспользоваться своими полномочиями и изменить определение банка с большим объемом деятельности, и фактически определить, что Discount Bank должен отказаться от CAL. Решение было принято по рекомендации комиссии, которая была создана для рассмотрения этого вопроса.

В состав комитета вошли представители Банка Израиля, Управления по вопросам конкуренции, Управления по ценным бумагам Израиля и самого Министерства финансов. Он рекомендовал министру финансов большинством в восемь голосов против одного, чтобы он реализовал свои полномочия в соответствии с законом и понизил порог для определения банка как «банка с большим объемом деятельности» таким образом, чтобы обязывать «Дисконт банк» отказаться от от его владения в CAL.

Рекомендация была сделана с учетом опыта отделения Max от Bank Leumi и Isracard от Bank Hapoalim, оценок эффекта отделения CAL от Discount Bank, а также мнения о том, что увеличение числа игроков существенно улучшит конкуренцию на кредитном рынке.

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