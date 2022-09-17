Стало известно, какой банк в Израиле самый дешевый с точки зрения комиссий за транзакции

Bank Yahav имеет самую низкую комиссию за транзакции среди всех израильских банков, согласно данным банковского надзора, недавно представленным Экономическому комитету Кнессета.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Данные показывают, что Bank Yahav взимает комиссию в размере 1,2 шекеля за прямую транзакцию через Интернет или с помощью автоматизированных средств. Кроме того, он взимает самую низкую комиссию (4 шекеля) за транзакции, совершенные через кассира. Это комиссия, взимаемая за депозиты наличными, банковские переводы, депозиты чеками, платежи ваучерами и т. д.

С другой стороны, самую высокую комиссию за «прямой канал» (2 шекеля за действие) взимают Bank Mercantile и Bank Masad. Massad берет за эти операции 2 шекеля, тогда как год назад он взимал 2,9 шекеля. Самая высокая комиссия через кассира, 6,8 шекеля за транзакцию, взимается Mizrachi Tefahot.

За последний год два крупнейших банка — Bank Hapoalim и Bank Leumi — скорректировали свою комиссионную политику. Bank Hapoalim увеличил комиссию «прямого канала» с 1,35 шекеля за транзакцию до 1,75 шекеля за транзакцию. Тем не менее, он снизил комиссию за транзакцию через кассира с 6,5 шекеля до 5,3 шекеля.

Комиссия кассира в Bank Leumi (5,5 шекелей) несколько выше, чем в Bank Hapoalim. Но прямая комиссия в Bank Leumi (1,65 шекеля) несколько ниже по сравнению с Bank Hapoalim. Клиенты банка могут приобрести корзину комиссий за 10-22 шекеля в месяц и сохранить оплату комиссий за конкретные операции.

По надзорным данным, в 2021 году произошло снижение комиссионных доходов на 47% по сравнению с 2008 годом, что связано с переходом на прямые каналы. Стоимость управления текущим расчетным счетом снизилась на 4,7% по сравнению с 2020 годом и составила в среднем 10,8 шекелей. За последнее десятилетие стоимость управления текущим счетом снизилась с 20,4 шекелей до 10,8 шекелей.

Стоимость использования дебетовых карт увеличилась на 7,7% до 13,8 шекелей из-за увеличения доходов от комиссий за транзакции и снятия средств в иностранной валюте. Средняя стоимость управления текущим счетом и хранением дебетовых карт увеличилась в 2021 году на 1,9% и составляет 24,6 шекеля в месяц. Общий доход от комиссионных составил 5,81 миллиарда шекелей.

Яир Авидан, контролер банков, заявил, что услуга «базовый маршрут» находится под надзором и позволяет получить пакет базовых услуг по сниженной цене в 10 шекелей.

Авидан сказал, что супервизия делает упор на то, чтобы клиент был в центре внимания. Он попросил общественность использовать прямые каналы и цифровые средства, которые дешевле, чем посещение банка и использование кассира, и проверить, подходит ли им использование службы маршрутизации.

Ранее Курсор писал, что регулятор добивается большей прозрачности банковских процентных ставок. Руководитель банков Яир Авидан сказал руководителям банков и компаний, выпускающих кредитные карты, что он ожидает от них защиты интересов клиентов в меняющейся финансовой среде.

Курсор также сообщал, что один из банков Израиля повысил проценты по депозитам. Ранее Банки Израиля повысили процентные ставки по кредитам.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Напомним, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.