Стало известно, в каком секторе Израиля произошел наибольший скачок средней зарплаты

В Центральном статистическом бюро заявили, что средняя зарплата в Израиле в сентябре 2022 года составляла 12 214 шекелей, что на 4,7% больше, чем в сентябре 2021 года.

Согласно данным Центрального статистического бюро, средняя зарплата в технологическом секторе в сентябре 2022 года составляла 27 511 шекелей, что на 5,1% выше, чем в сентябре 2021 года — самый большой скачок средней месячной зарплаты за всю историю — но немного ниже, чем 27 880 шекелей в августе 2022 года.

Однако количество наемных работников в технологическом секторе увеличилось на 9,9% с 353,3 тыс. в сентябре 2021 года до 388,3 тыс. в сентябре 2022 года, а также с 386,8 тыс. в августе 2022 года в сентябре 2022 года наняли 10% штатных сотрудников в Израиле, что на 0,2% больше, чем в августе 2022 года.

Среднемесячная заработная плата в Израиле в технологическом секторе достигла пика в феврале 2022 года, когда она превысила порог в 30 000 шекелей и достигла 30 049 шекелей. Но после марта 2022 года среднемесячная заработная плата в технологическом секторе начала падать до 26 878 шекелей, в основном из-за резкого падения стоимости государственных и некоторых крупных частных технологических компаний и последовавшей за этим волны увольнений.

В бюро отметили, что средняя зарплата в Израиле в сентябре 2022 года составляла 12 214 шекелей, что на 4,7% больше, чем в сентябре 2021 года, но немного ниже, чем в августе 2022 года.

Ранее Курсор писал, что Центральное статистическое бюро заявило, что рост средней зарплаты обгоняет инфляцию. Увеличение денежной массы в обороте порождает новый рост цен — это явление известно под названием инфляционной спирали.

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