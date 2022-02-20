Цены на лосося вырастут с 50 до 75 шекелей за килограмм

Ожидается, что свежее филе лосося, которое на прошлой неделе стоило около 90 шекелей, на этой неделе уже будет стоить 120 шекелей.

Цены на лосося выросли около двух недель назад и сегодня продолжают очередной рост.

Об этом передает журналистка телеканала N12.

Если на прошлой неделе целый лосось стоил от 50 до 60 шекелей, то завтра его цена достигнет 75 шекелей.

Кроме того, свежее филе лосося на прошлой неделе можно было купить за 90 шекелей, а на этой неделе оно будет стоить уже 120 шекелей.

Ранее Курсор писал, что бывший министр экономики и разведки, депутат Эли Коэн (Ликуд) раскритиковал нынешнее правительство Израиля, возложив на него вину за значительный и недавний рост стоимости жизни.

«Тот, кто спровоцировал волну повышения цен, — это само правительство», — сказал Коэн в интервью. — Оно подняло цены на самые основные продукты — электричество, воду, налог на недвижимость, газ для приготовления пищи».

Курсор также передавал, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни. Согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы. В опросе приняли участие более 500 участников, которых попросили сравнить их текущий опыт с их образом жизни до недавнего скачка стоимости жизни.

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