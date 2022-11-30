Управляющий Банка Израиля раскритиковал ипотечное предложение Гафни

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон раскритиковал призыв председателя Финансового комитета Кнессета депутата Моше Гафни (Яадут а-Тора) продвигать законопроект, который отделит повышение процентных ставок от процентных ставок по ипотечным кредитам.

Выступая в финансовом комитете Кнессета, Гафни сказал: «Я прошу юрисконсульта комитета инициировать законопроект, чтобы при повышении процентной ставки в экономике процентная ставка по ипотечным кредитам не повышалась. легально, особенно в отношении среднего класса и слабых слоев, приобретающих свою первую квартиру».

В ответ профессор Ярон заявил на конференции руководителей банков: «Банк Израиля полон решимости вернуть инфляцию к целевому диапазону. Мы всегда работаем с полным представлением всех данных и их влияния на экономику, бизнес и домашние хозяйства. Процентная ставка является широким инструментом и основным инструментом для снижения инфляции, и она будет оставаться таковой до тех пор, пока это необходимо, чтобы убедиться, что инфляция возвращается к своему целевому уровню».

«Ценовая стабильность является условием экономической стабильности. Инфляция в первую очередь наносит ущерб более слабым слоям, так как в первую очередь пострадают именно более слабые слои», — подчеркнул профессор Ярон.

«Более того, частые изменения или чрезмерная законодательная импровизация, не имеющая аналогов в западном мире, создают риски — как для банков, так и для частных и бизнес-клиентов — в подрыве деловой и правовой среды. Эти изменения могут в конечном итоге не достичь целей законодательства. Такая неопределенность может нанести ущерб выходу на рынок новых игроков, развитию передовых продуктов и международному восприятию израильского рынка, а также тому факту, что у него развитая экономика, основанная на свободном рынке», — отметил Ярон.

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