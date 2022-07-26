В Евросоюзе договорились о сокращении потребления российского газа

Практически все страны-члены Евросоюза договорились снизить потребление газа на пятнадцать процентов. Исключением стала Венгрия, которая проголосовала против такого шага.

Европейский союз достиг соглашения о том, как сократить потребление газа странами-членами на 15 процентов и уменьшить их зависимость от российских поставок.

Российский государственный гигант «Газпром» с завтрашнего дня сократит поставки газа в Европу, угрожая экономике таких стран, как Германия, которые зависят от московского газа в энергетике и химическом производстве.

Однако 27 членов ЕС, которые ввели экономические санкции против россии, чтобы наказать ее за вторжение в Украину, собираются договориться о том, как сократить потребление газа и разделить бремя дефицита.

«Стремясь повысить надежность энергоснабжения ЕС, государства-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой», — говорится в сообщении Совета министров. Регламент Совета также предусматривает возможность введения «тревоги Союза» по безопасности энергоснабжения, в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным», — говорится далее в заявлении.

«Целью сокращения спроса на газ является экономия перед зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из россии, которая постоянно использует поставки энергоносителей в качестве оружия».

Министр энергетики Люксембурга Клод Турмес написал в Твиттере, что Венгрия — единственная страна-член ЕС, проголосовавшая против плана, который он назвал «лучшим шагом в ответ на газовый шантаж путина».

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