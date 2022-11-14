В Израиле продолжается снижение ипотечного кредитования

С мая число новых ипотечных кредитов падает каждый месяц, и эта тенденция не наблюдается уже много лет.

Новые ипотечные кредиты в Израиле находятся на самом низком уровне с тех пор, как страна вышла из карантина из-за Covid-19. В прошлом месяце общая сумма взятых ипотечных кредитов составила 6,089 млрд шекелей, что является самым низким месячным показателем с июня 2020 года.

Хотя большая часть еврейских праздников приходится на октябрь этого года, эта цифра по-прежнему низкая — на 15% ниже новой общей суммы ипотечных кредитов для евреев по сравнению с сезоном отпусков в 2021 году, согласно анализу Банка Израиля.

Израильский рынок недвижимости продолжает быстро остывать, и данные по ипотеке являются предвестниками этой тенденции. С мая 2021 года число новых ипотечных кредитов падало каждый месяц, чего не происходило годами. Новая тенденция является прямым результатом повышения процентных ставок Банком Израиля, и из цифр можно сделать вывод, что эта тенденция не имеет ничего общего с увеличением предложения жилья, как недавно пытались утверждать правительственные чиновники.

Тем не менее, следует иметь в виду, что, по крайней мере, до самого последнего опубликованного индекса цен на жилье, жилищный процесс продолжал резко расти. Хотя многие люди покинули рынок жилья, те, кто решил остаться и купить недвижимость, способствовали росту цен.

Ранее Курсор писал, что Зеэв Элькин предупредил о возможном росте цен на жилье. В новом правительстве на посту министра жилищного строительства Элькина, вероятно, заменит лидер партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф.

Также в Израиле подорожало страхование жилья. Решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий.

150 миллионов шекелей: в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

Курсор сообщал, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.