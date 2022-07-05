Рекордная сумма: в Израиле продолжают расти расходы по кредитным картам

На фоне роста цен на топливо расходы израильского населения по кредитным картам достигли рекордного уровня.

Данные компании Shebaa (основная компания, занимающаяся клирингом кредитных карт и хранящая точные данные о личном потреблении в Израиле) показывают, что в июне израильская общественность зафиксировала новый рекорд по сумме ежедневных расходов по кредитным картам, составившей более 1,225 миллиарда шекелей в один день.

Это на 1,7 % больше по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным в ноябре 2021 года.

Общая сумма расходов в июне составила не менее 36,75 млрд шекелей, что на 5,8% больше, чем в мае.

Расходы на онлайн-транзакции выросли в июне 2022 года на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Ежемесячные расходы на онлайн-транзакции достигли в общей сложности 20,909 млрд шекелей.

Напомним, что Эфрат Райтен провел экстренное совещание, пытаясь спасти экономическую сделку, которая повысит минимальную заработную плату в Израиле. Райтен предложил поднять минимальную заработную плату сразу примерно на 250 шекелей в месяц, чтобы к концу 2023-2024 годов она достигла 6 000 шекелей в месяц.

Ранее Курсор писал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.

Еще мы сообщали о победе водителей автобусов: профсоюз договорился о повышении зарплат. Транспорт теперь будет работать без перебоев — забастовка водителей закончилась успехом. Они добились повышения зарплаты на 50 шекелей в час.