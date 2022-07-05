Рекордная сумма: в Израиле продолжают расти расходы по кредитным картам

Данные компании Shebaa (основная компания, занимающаяся клирингом кредитных карт и хранящая точные данные о личном потреблении в Израиле) показывают, что в июне израильская общественность зафиксировала новый рекорд по сумме ежедневных расходов по кредитным картам, составившей более 1,225 миллиарда шекелей в один день.
Это на 1,7 % больше по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным в ноябре 2021 года.
Общая сумма расходов в июне составила не менее 36,75 млрд шекелей, что на 5,8% больше, чем в мае.
Расходы на онлайн-транзакции выросли в июне 2022 года на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Ежемесячные расходы на онлайн-транзакции достигли в общей сложности 20,909 млрд шекелей.
Напомним, что Эфрат Райтен провел экстренное совещание, пытаясь спасти экономическую сделку, которая повысит минимальную заработную плату в Израиле. Райтен предложил поднять минимальную заработную плату сразу примерно на 250 шекелей в месяц, чтобы к концу 2023-2024 годов она достигла 6 000 шекелей в месяц.
Ранее Курсор писал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.
Еще мы сообщали о победе водителей автобусов: профсоюз договорился о повышении зарплат. Транспорт теперь будет работать без перебоев — забастовка водителей закончилась успехом. Они добились повышения зарплаты на 50 шекелей в час.