Зарплаты в Израиле не поспевают за инфляцией

Согласно данным Центрального статистического бюро, средняя месячная зарплата работника в Израиле на конец ноября 2022 года составляла 11 868 шекелей, что на 4,6% больше, чем в ноябре 2021 года. Инфляция за тот же период составила 5,3%, а это означает, что средняя зарплата снизилась на 0,7%. За тот же период количество оплачиваемых должностей выросло на 3,5% до 3 965 000.

Средняя зарплата в Израиле с октября 2021 года по октябрь 2022 года выросла на 4,3%. За этот период инфляция составила 5,1%, а это означает, что средняя зарплата снизилась на 0,8% — выше, чем в ноябре. В период с октября 2021 года по октябрь 2022 года количество оплачиваемых должностей выросло на 3,2%.

Согласно предварительным и неполным данным на декабрь 2022 года, средняя заработная плата достигла 12 557 шекелей, что на 3,1% выше, чем в декабре 2021 года. Этот показатель также значительно ниже годовой инфляции. В декабре 2022 года количество оплачиваемых рабочих мест в Израиле выросло до 3 980 000 человек.

По отраслям, самая высокая средняя зарплата в Израиле в ноябре 2022 года была в технологическом секторе и составляла 26 737 шекелей, что на 4,8% больше, чем в ноябре 2021 года. Самая низкая зарплата была в сфере гостеприимства и общественного питания — 5 807 шекелей в месяц. Эти цифры включают рабочих-мигрантов и палестинцев.

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