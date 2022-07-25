Три распространенные ошибки в питании, которые могут замедлить метаболизм

Существует удивительное количество факторов, которые способствуют здоровой потере веса, и одним из наиболее важных является ваш метаболизм.

Скорость, с которой работает ваш метаболизм, определяет, насколько эффективно ваше тело сможет сжигать жир и использовать пищу в качестве топлива, облегчая поддержание здорового дефицита калорий и, следовательно, снижение веса.

Тем не менее, даже если вы придерживаетесь того, что считаете здоровой диетой, вы все равно можете совершать некоторые классические ошибки, которые могут замедлить ваш метаболизм и помешать вашему успеху в похудении.

Доктор Эми Шапиро назвала три самые распространенные диетические ошибки, которые могут сделать ваш метаболизм менее эффективным.

Недостаточно еды

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить во время диеты, — это резко сократить количество калорий, чтобы создать больший дефицит с намерением быстрее увидеть результаты. Хотя это может сработать в краткосрочной перспективе, вы в конечном итоге рискуете своим здоровьем и даже ставите на карту эффективность своего метаболизма, когда переводите свое тело в режим голодания.

Экономия на белке

Белок, несомненно, является одним из наиболее важных макронутриентов для здорового похудения, и недостаток белка в пище может замедлить ваш метаболизм и затруднить видимость реальных изменений в вашем теле.

Обезвоживание

Употребление достаточного количества воды необходимо не только для увлажнения кожи и улучшения пищеварения, но это также оказывает большое влияние на ваш метаболизм.

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