3 причины, почему картофель полезен для здоровья сердца

Прочтите, чтобы узнать 3 причины, по которым картофель полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Картофель всегда был едой, окруженной множеством заблуждений. Будь то разговоры о том, как картошка заставляет вас набирать вес, или о том, как она вредна для вас, если вы больны сердцем.

Любой овощ, съеденный после жарки, вреден для здоровья, в том числе и картофель. А вот отварной картофель, картофельное пюре, запеченный картофель при употреблении в ограниченном количестве — это отличный способ включить его в свой рацион и насладиться его пользой.

Причины, по которым картофель полезен для сердечников:

1. Снижает кровяное давление

«Картофель богат калием, который помогает снизить кровяное давление», — говорит диетолог Авни Каул порталу Health Shots. Калий является одним из самых важных минералов, необходимых для работы сердца.

2. Снижает уровень плохого холестерина

Каул говорит: «Картофель также наполнен растворимой клетчаткой, которая, как было доказано, помогает снизить риск сердечных заболеваний».

3. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

«Картофель также содержит питательные вещества, которые способствуют снижению артериального давления и укреплению сердечно-сосудистой системы, в том числе магний, ниацин, витамин С и витамин В6», — говорит Каул.

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