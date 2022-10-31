5 причин, по которым вы не худеете на диете

Перепробовали всевозможные диеты, но несмотря ни на что, вы до сих пор не можете избавиться от упрямого жира? Вы не одиноки. Когда дело доходит до похудения, все мы совершаем ошибки, которые могут привести к набору веса.

Вот 5 причин увеличения веса по версии медпортала HealthShots:

1. Возможно, вы едите слишком часто

Вы едите слишком часто или едите тяжелую пищу? Это основная причина увеличения веса, она также может помешать планам по снижению веса. Вместо этого у вас должны быть продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами, такие как семена чиа, авокадо, фасоль, яйца и т. д. Диета с высоким содержанием клетчатки и белка заставит вас чувствовать себя сытым в течение длительного времени, и вы не будете потреблять дополнительные калории.

2. Бездумное питание

Бездумное питание означает, что вы наслаждаетесь любимыми блюдами во время вождения, работы, просмотра телевизора или использования мобильных телефонов. Это может отрицательно сказаться на вашей цели по снижению веса. Всякий раз, когда вы чувствуете голод, старайтесь подождать, пейте воду и употребляйте только здоровую пищу. Иногда приступы голода могут быть вызваны обезвоживанием, поэтому следите за тем, чтобы регулярно пить воду.

3. Следите за частотой приема пищи

Частое питание может привести к увеличению потребления калорий. В течение дня убедитесь, что ваш обед насыщен белками и питательными веществами, так как именно в это время вы начинаете чувствовать голод, что указывает на то, что вы не получаете надлежащих питательных веществ. Убедитесь, что вы включаете 1 или 2 здоровых перекуса между приемами пищи, чтобы избежать сильного голода и переедания. В идеале между приемами пищи должен быть промежуток в 4 часа.

4. Усталость и стресс

Усталость и стресс часто приводят к эмоциональному перееданию, поскольку еда приносит вам комфорт и счастье. Но в таких ситуациях вы часто тянетесь к нездоровой пище вместо здоровой, что может привести к потреблению калорий и перееданию. Следовательно, убедитесь, что ваш стресс находится под контролем. Вы можете попробовать йогу и медитацию, чтобы справиться со стрессом и оставаться спокойным и расслабленным.

5. Слишком много калорий

Многие думают, что ключом к успеху является употребление слишком большого количества здоровой пищи, но это неправильно. Важна правильная пропорция пищи. Например, употребление полезных жиров полезно для вашего здоровья. Но употребление слишком большого количества жиров, даже полезных, может привести к увеличению веса, потому что все жиры содержат 9 калорий на грамм жира. Это более чем в два раза превышает количество, содержащееся в углеводах и белках. Следовательно, будьте осведомлены о выборе продуктов питания.

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