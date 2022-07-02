Какие напитки могут вызвать рак печени у женщин: новое исследование

Многие регулярно употребляют сладкие газированные напитки, не осознавая, какой вред они приносят организму. Из-за большого количества сахара и других химических элементов, у человека из-за такого пристрастия, могут начаться проблемы с желудком, зубами, печенью и другими органами. А как показывает недавнее исследование ученых из Гарварда, сладкие газированные напитки еще и вызвать онкологическое заболевание у женщин.

Об этом сообщает издание Insider.

Эксперты провели исследование, в котором участвовали 90 тысяч женщин постклиматического возраста. Результаты показали, что у тех, кто пил каждый день хотя бы стакан газировки с большим количеством сахара, вероятность появления рака печени в будущем возрастала на 78% по сравнению с теми представительницами, которые вообще не пили такие напитки или существенно ограничивали их в своем рационе.

Американские ученые отметили, что исследования на эту тему будут проводиться дальше и станут более масштабными. По их словам, связь между употреблением сладкой газировки и риском увеличения рака печени все же обнаружена, но пока не доказана на 100%.

«Курсор» писал ранее, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, могут повысить риск развития рака.