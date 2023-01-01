Аспирин, грейпфрутовый сок, краски: врачи рассказали, какие привычные вещи могут угробить печень

Медики предупредили, какие факторы негативно сказываются на печени.
Об них рассказали врачи на странице sviy.doc в Instagram.
Лишний жир в организме –это лишний жир в печени. Глобально это тоже может произвести к циррозу.
Медикаменты. Абсолютно любой препарат может вызвать повреждение печени различной тяжести. Соответственно, комбинировать алкоголь с медикаментами – это всегда плохая идея. Для одних групп этот риск доказан (например, антибиотики), другие комбинации могут стать неприятной неожиданностью для вашего организма. Поэтому лекарство принимаем исключительно по показаниям и по назначению врача.
Грейпфрутовый сок – плохой напиток для запивания таблеток. Он забирает на себя активность обезвреживающих ферментов и токсическое воздействие лекарства возрастает. Помимо воздействия на печень, это приводит к непредсказуемым терапевтическим эффектам и завышению фактической дозы.
Лесные грибы в некоторых странах их сбор запрещен из-за токсического влияния на печень.
Обувные краски, лаки и подобные субстанции, их производство, пестициды, полютанты, бытовая химия. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемых помещениях, пользуясь соответствующим респиратором, без присутствия детей. Банальное «вдыхание краски» может закончиться неотложной трансплантацией печени.