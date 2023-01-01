Аспирин, грейпфрутовый сок, краски: врачи рассказали, какие привычные вещи могут угробить печень

На состояние печени влияет наш образ жизни и все знают, что она «страдает» при употреблении алкоголя, жирных блюд. Но, оказывается, негативно отразиться на этом органе могут и совершенно неочевидные вещи.

Медики предупредили, какие факторы негативно сказываются на печени. Об них рассказали врачи на странице sviy.doc в Instagram.

Аспирин — противопоказан детям до 12 лет, единственное исключение – синдром Кавасаки. Механизм не установлен, и ацетилсалициловая кислота, особенно на фоне респираторных вирусных заболеваний, вызывает острый жировой гепатоз.

Лишний жир в организме –это лишний жир в печени. Глобально это тоже может произвести к циррозу.

Медикаменты. Абсолютно любой препарат может вызвать повреждение печени различной тяжести. Соответственно, комбинировать алкоголь с медикаментами – это всегда плохая идея. Для одних групп этот риск доказан (например, антибиотики), другие комбинации могут стать неприятной неожиданностью для вашего организма. Поэтому лекарство принимаем исключительно по показаниям и по назначению врача.

Грейпфрутовый сок – плохой напиток для запивания таблеток. Он забирает на себя активность обезвреживающих ферментов и токсическое воздействие лекарства возрастает. Помимо воздействия на печень, это приводит к непредсказуемым терапевтическим эффектам и завышению фактической дозы.

Лесные грибы в некоторых странах их сбор запрещен из-за токсического влияния на печень.

Обувные краски, лаки и подобные субстанции, их производство, пестициды, полютанты, бытовая химия. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемых помещениях, пользуясь соответствующим респиратором, без присутствия детей. Банальное «вдыхание краски» может закончиться неотложной трансплантацией печени.