Безопасно ли пить дождевую воду: отвечают ученые

Есть мнение, что можно без какого-либо вреда или даже с пользой употреблять дождевую вода, но эксперты считают, что в этом вопросе есть важные нюансы для здоровья.

В целом считается, что в дождевой воде отсутствуют загрязняющие вещества, а потому она не должна быть опасной для употребления. Однако, воздух переносит многие загрязнители (например, мыль и сажу), которые могут негативно повлиять на качество воды.

Об этом сообщает Big water filters berkey.

В силу этого ученые считают, что безопасность дождевой воды определяется конкретным регионом и тем, насколько загрязнена его атмосфера. Также следует учитывать, что всевозможные бактерии, вирусы, паразиты и химические токсины тоже могут быстро загрязнять дождевую воду.

Помимо этого, может быть опасно собирать дождь с поверхности крыши, потому что на ней скапливается опасные элементы (промышленные загрязнители, пыль или птичий помет). Также это может относиться к сельским районам, где химическими пестицидами опрыскивают сельские районы.

«Поскольку поверхностные и переносимые по воздуху загрязнители могут влиять на качество дождевой воды, мы не рекомендуем пить дождевую воду без предварительной обработки», – сказано в исследовании.

Но что делать, если нет нормальной питьевой воды? Как тогда очистить дождевую воду?

Чтобы убить большую часть паразитов, бактерий и вирусов, а также снизить уровень патогенных микробов, достаточно довести воду до кипения. Этот способ удалит токсичные химические вещества или тяжелые металлы, но также увеличит их концентрацию.

Однако, для уничтожения устойчивых патогенов нужно провести химическую дезинфекцию или фильтрацию. Например, химические токсины (к примеру, промышленные химикаты или остатки пестицидов) или тяжелые металлы (свинец) эффективнее всего ликвидируются хорошим фильтром для воды.

Эксперты советуют тщательно дезинфицировать, фильтровать и проверять дождевую воду. Если у человека нет такой возможности, тогда лучше использовать такую воду для других целей (стирка, полив растений или купание).

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