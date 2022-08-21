Как на Земле появилась вода: отвечают ученые

6-летняя японская космическая миссия позволил ученым прийти к выводу, что появление воды на Земле может быть связано с астероидами из внешних краев Солнечной системы.

На протяжении долгих лет исследователи со всего мира пытались изучить возникновение на нашей планете воды. Многие исследования породили совершенно разные гипотезы, но на сей раз эксперты рассказали о наиболее вероятной среди них.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Согласно данным ученых, вода могла появиться на Земле из-за астероидов, находящихся на внешних краях Солнечной системы. В частности, специалисты изучили 5,4-грамовый астероид Рюгу, доставленный на нашу планету несколько лет назад японским космическим зондом «Hayabusa-2».

Исследование космического объекта натолкнуло ученых на мысль, что формирование некоторых строительных блоков на Земле могло произойти еще в космосе. В частности, одним из источников воды могли быть «летучие и богатые органическими веществами астероиды типа С». Есть версия, что обнаруженные в частицах астероида Рюгу органические материалы – одни из важных источников летучих веществ, но не единственный.

«Части Рюгу, несомненно, являются одними из самых загрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторных исследований, и продолжающиеся исследования этих драгоценных образцов, безусловно, расширят наше понимание ранних процессов Солнечной системы», – поделились исследователи.

Кстати, ранее мы рассказывали, что на дне Атлантики обнаружили организмы, которые могут быть недостающим звеном эволюции.

Также «Курсор» рассказывал о том, что исследователи хотят «воскресить» вид животных, последний представитель которых вымер почти 100 лет назад.

Кроме этого, недавно ученые сделали интересное открытие, касающееся людей с отсутствующей половиной мозга.