Как на Земле появилась вода: отвечают ученые

На протяжении долгих лет исследователи со всего мира пытались изучить возникновение на нашей планете воды. Многие исследования породили совершенно разные гипотезы, но на сей раз эксперты рассказали о наиболее вероятной среди них.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Согласно данным ученых, вода могла появиться на Земле из-за астероидов, находящихся на внешних краях Солнечной системы. В частности, специалисты изучили 5,4-грамовый астероид Рюгу, доставленный на нашу планету несколько лет назад японским космическим зондом «Hayabusa-2».
Исследование космического объекта натолкнуло ученых на мысль, что формирование некоторых строительных блоков на Земле могло произойти еще в космосе. В частности, одним из источников воды могли быть «летучие и богатые органическими веществами астероиды типа С». Есть версия, что обнаруженные в частицах астероида Рюгу органические материалы – одни из важных источников летучих веществ, но не единственный.
«Части Рюгу, несомненно, являются одними из самых загрязненных материалов Солнечной системы, доступных для лабораторных исследований, и продолжающиеся исследования этих драгоценных образцов, безусловно, расширят наше понимание ранних процессов Солнечной системы», – поделились исследователи.
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