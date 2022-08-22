Диетолог посоветовал завтракать стоя и использовать квадратную посуду: неожиданные причины

По мнению специалиста, если завтракать стоя — то еда лучше усваивается. Не менее важно не отвлекаться на телевизор и гаджеты.

По словам американского диетолога Дженнифер Ньюсон, полезный завтрак не так зависит от самих продуктов, как от того, как именно человек ест.

Об этом пишет styler.

Очень важно завтракать стоя, так как еда в таком положении лучше усваивается организмом. Так же тарелка должна быть не круглой, а квадратной, потому что именно такая форма на подсознательном уровне внушает чувство сытости.

Диетолог рекомендует во время еды ни на что не отвлекаться, в частности на смартфон или телевизор. Также эксперт отмечает, что кофе по утрам не приносит никакой пользы и от него желательно отказаться.

В ее эксперименте приняли участие 80 женщин. Они рассказали, что завтрак из квадратной посуды казался им намного вкуснее. Стоя они действительно быстрее наедались, в то время, как сидя — женщины были более расслабленными, что и заставляло их дольше и больше есть.

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