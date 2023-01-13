Диетолог рассказала об удивительных свойствах воды с изюмом

Откажитесь от утренней чашки кофе и начните свой день с воды с изюмом, чтобы улучшить здоровье мозга, справиться со стрессом и похудеть.

Изюм, известный в народе как кишмиш, считается одним из самых питательных сухофруктов во всем мире. На самом деле, людям нравится есть его замоченным, потому что так он может принести больше пользы. Замоченный изюм наполнен витаминами, минералами и клетчаткой.

Доктор Свати Редди, консультант-физиотерапевт и сертифицированный консультант по диетологии из Больницы материнства в Бангалоре, поделилась с Health Shots тем, как вода с изюмом может быть полезным напитком для ума и каковы ее другие преимущества для здоровья.

1. Предотвращает кислотность и другие проблемы с желудком

Если вы страдаете от проблем с кислотностью, употребление воды с изюмом — отличный способ регулировать кислотность желудка.

«Напиток обладает противовоспалительными свойствами, которые улучшают функцию кишечника и регулируют количество бактерий в кишечнике. Таким образом, изюмная вода полезна для здоровья кишечника», — говорит доктор Редди.

2. Выведение токсинов из организма

Вода с изюмом помогает очистить кровь, вымывая токсины. Употребление этой воды хотя бы в течение недели не только уменьшит количество сердечных заболеваний, но и очистит вашу печень и повысит ее работоспособность.

3. Улучшает иммунитет

Поскольку изюмная вода состоит из антиоксидантов, она помогает укрепить вашу иммунную систему и предотвращает ряд заболеваний. Поскольку она помогает улучшить здоровье кишечника, она также повышает иммунитет.

4. Способствует естественной потере веса

Доктор Редди говорит: «Вода с изюмом помогает предотвратить лишние калории и способствует сбалансированному питанию. Она содержит натуральные сахара, такие как фруктоза и глюкоза, которые обеспечивают достаточное количество энергии. Таким образом, люди, которые хотят похудеть, могут пить воду с изюмом по утрам».

5. Уменьшает выпадение и истончение волос.

Выпадение волос является проблемой для многих людей. Изюмная вода помогает улучшить кровообращение, дополнительно стимулируя волосяные фолликулы, что предотвращает выпадение волос.

6. Помогает избавиться от бессонницы

В наше время у многих людей бессонница. Чтобы помочь преодолеть нарушения сна, люди могут пить воду с изюмом, так как она содержит мелатонин, который помогает быстро заснуть.

Вот как приготовить изюмную воду

Шаг 1: Возьмите небольшую емкость или кастрюлю и налейте в нее 2 стакана воды. Нагрейте ее, пока она не закипит.

Шаг 2: Перелейте воду в миску. Добавьте 150 граммов изюма и оставьте на ночь.

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