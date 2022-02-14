Диетологи назвали диету, которая поможет выглядеть моложе

В том, как человек выглядит с возрастом, играют немаловажную роль гены. Но не одно это влияет на внешность: еще важно, каков образ жизни, или, например, курите ли вы, имеете ли привычку заниматься спортом… Ну и, конечно, как вы питаетесь.

Важный фактор старения – ваша диета. Если вы хотите сделать кожу более гладкой, увлажненной или снизить риск воспалительных процессов (которые могут проявляться в виде высыпаний), вам помогут эти привычки питания.

Об этом пишет Change.

Ниже диетологи рассказывают о своих основных схемах питания, которым желательно следовать, а также о продуктах, которые нужно включить в меню, если вы хотите выглядеть моложе.

А чтобы узнать больше о здоровом питании и недопустимых блюдах в рационе, не пропустите худшие продукты, связанные с раком. Добавьте больше растительных источников белка в свой рацион, рекомендуют врачи. Растительный белок не только поможет вам нарастить мышечную массу, но и поддержит организм в тонусе.

Хотя белок необходим для построения и восстановления клеток и тканей, он также является важным компонентом коллагена, который помогает сохранить кожу упругой, эластичной и молодой. Коллаген с возрастом расщепляется и производится в организме менее эффективно. Следовательно, употребление в пищу продуктов, богатых белком, способствующих синтезу коллагена, может способствовать оздоровлению кожи.

Белки растительного происхождения также поддерживают соответствующий вид кожи с возрастом благодаря содержанию антиоксидантов.

Хотя некоторые белковые продукты животного происхождения вызывают воспаление и повреждают кожу из-за содержания насыщенных жиров, растительные источники белка, такие как орехи, особенно фисташки, содержат антиоксиданты, помогающие сохранить молодость организма, предотвращая воспаление, которое вредит коже.

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