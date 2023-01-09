Кардиолог назвал вариант обеденного перекуса, который подвергает вас риску сердечных заболеваний

Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, к сожалению, это может означать отказ от некоторых вариантов обеда.

Есть один популярный тип пищи, от которого, по мнению экспертов в области здравоохранения, вам следует отказаться ради общего здоровья, особенно когда речь идет о здоровье вашего сердца, — это фаст-фуд.

Фаст-фуд часто рассматривается как быстрый и удобный вариант для обеденного перерыва, но он может иметь серьезные последствия для вашего сердца. Сертифицированный кардиолог доктор Санул Корриелус предупреждает, что фаст-фуд особенно опасен из-за высокого уровня насыщенных жиров.

Быстрое питание

Хотя может быть трудно устоять перед двойным чизбургером и порцией картофеля фри, регулярное употребление такого обеда может серьезно подорвать ваши цели в отношении здоровья, особенно здоровья вашего сердца. Во-первых, содержание насыщенных жиров в вашем любимом блюде из Макдональдса, скорее всего, превышает все нормы. Доктор Корриелус отмечает, что насыщенные жиры, которых «много в продуктах быстрого питания, таких как гамбургеры», могут повышать кровяное давление и способствовать повышению уровня холестерина.

По его словам, «этот вид жира очень вреден для сердца. Он может быть основным фактором закупорки сердца». В дополнение к увеличению риска сердечных заболеваний, высокий уровень холестерина может также привести к другим проблемам со здоровьем, таким как инсульт и диабет.

Вдобавок к этому, жареная пища, которую также часто можно найти в ресторанах быстрого питания, является еще одной проблемой для здоровья сердца. Доктор Корриелус объясняет, что эти продукты часто готовятся с избытком масла, которое затем используется несколько раз и превращается в транс-жиры. Трансжиры — это тип плохого холестерина, который может увеличить риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

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