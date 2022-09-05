Диетологи назвали углеводы, которые помогут быстро похудеть

Когда вы думаете о здоровой пище, «углеводы», вероятно, не первое, что приходит вам в голову. Это потому, что многих из нас заставили поверить, что все углеводы вредны и приведут к нежелательному увеличению веса.

Хотя это правда, что употребление избытка рафинированных углеводов (таких как белый хлеб или картофельные чипсы) может нанести вред вашему общему здоровью, существует множество углеводов, которые на самом деле полезны для вас — все дело в выборе правильных.

Чтобы узнать больше о пользе здоровых углеводов и цельного зерна, а также получить некоторое представление о лучших вариантах, SheFinds.com поговорили с экспертами Патрицией Колесой, Лизой Ричардс и Тристой Бест.

Овес

Отличные новости для любителей овсянки! Бест говорит, что «овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или перекусом».

Картофель

Картофель имеет плохую репутацию в мире здорового образа жизни, но, хотите верьте, хотите нет, Колеса говорит, что он действительно может стать отличным дополнением к вашей диете для похудения, так как содержит питательные вещества. «Картофель — это крахмал и растительная пища. Он содержит клетчатку, которая медленнее переваривается в организме, помогая сохранять чувство сытости в течение

более длительного периода времени», — говорит она.

Коричневый рис

Рис является основным продуктом многих кухонь. Он достаточно универсален, чтобы вписаться практически в любое блюдо, но выбор правильного вида риса является важной частью поддержания здорового питания. Ричардс отмечает, что белый рис проходит этап обработки, который лишает его практически всех витаминов и питательных веществ, таких как витамины Е, В и клетчатка. «Когда потребляется белый рис, организм обрабатывает его быстрее, что приводит к меньшему удовлетворению и необходимости есть чаще или чаще, — предупреждает она. — Это в конечном итоге приводит к перееданию и увеличению веса».

Коричневый рис, с другой стороны, может быть отличным, полезным углеводом. «Когда мы потребляем коричневый рис, организм обрабатывает его медленнее, потому что это сложный углевод, — объясняет она. — Это позволяет потребителю испытывать большее чувство сытости и получать больше питательных веществ».

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