Диетологи назвали вредные привычки, которые мешают похудеть

Привычка обедать перед экраном компьютера или ужинать на диване перед телевизором — прямой путь к ожирению и ухудшению здоровья.

На наше самочувствие и внешний вид прямо влияет наше питание. Причем, важно не только что именно мы едим, но и как. Американские диетологи назвали нездоровые привычки питания, из-за которых может грозить лишний вес.

Об этом пишет Food News.

К вредным привычкам специалисты отнесли прием пищи перед телевизором или компьютером. В этом случае человеку грозит переедание, поскольку он, увлекшись передачей или работой, не сможет проконтролировать объем съеденного.

Легко набрать лишние килограммы можно при употреблении высококалорийных или жирных продуктов. Эксперты рекомендуют переключаться на здоровую пищу.

Также не одобряют диетологи перекусы фаст-фудом и быстрое пережевывание. В последнем случае можно переесть. Диетологи напоминают, что чувство насыщения приходит как минимум через 20 минут. Потому на прием пищи стоит выделить не менее 30-40 минут, советуют эксперты.

Также рекомендуется избегать разных диет, особенно строгих. Если вы даже выдержите однообразное питание, то существует риск, что после полуголодных дней вы наброситесь на еду и вернете все сброшенные килограммы.

Диетологи рекомендуют есть примерно в одно и тоже время, готовить дома, контролировать качество пищи и количество своих порций, медленно жевать и начать заниматься спортом или же просто больше двигаться.

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