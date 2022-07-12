Диетологи назвали завтрак, который замедляет ваш метаболизм

Готовые и обработанные смузи — один из самых удобных продуктов для завтрака. Смузи может дать вам заряд энергии, если вы не успеваете полноценно позавтракать. Однако основным недостатком напитка является высокое содержание сахара и недостаток белка.

Одним из обработанных продуктов для завтрака, которые могут затруднить потерю веса и способствовать замедлению метаболизма, является готовый смузи.

Об этом пишет SheFinds.com.

Это не означает, что все смузи — плохой выбор, однако готовые смузи (то есть те, которые поставляются в уже запечатанных бутылках) в основном состоят из добавленного сахара и обычно не содержат белка. Вам нужно второе, а не первое, чтобы похудеть здоровым образом.

«Эти готовые коктейли попадают в ту же категорию, что и другие подслащенные сахаром напитки, такие как соки и газированные напитки, которые, как известно, негативно влияют на ваше здоровье», — сказала диетолог.

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