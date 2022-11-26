Эксперт назвала лучший тропический плод для похудения

Об этом эксперт рассказала на своей странице в соцсети.
Кроме того, она рекомендовала добавлять тропический плод в рацион худеющих, но не более 150 граммов в день.
Эксперт рекомендует употреблять его с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья.
При этом она подчеркнула, что ананас противопоказан аллергикам и людям, страдающим гастритом и язвой желудка.
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