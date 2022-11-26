Эксперт назвала лучший тропический плод для похудения

Ананас − кладезь витаминов, микроэлементов, а также отличное лакомство для худеющих людей.

Нутрициолог Ирина Степная посоветовала желающим похудеть ежедневно употреблять до 150 граммов ананаса.

Об этом эксперт рассказала на своей странице в соцсети.

Как отметила Степная, ананас богат витаминами группы В, С, А, а также микроэлементами − железом, магнием, кальцием. Она рекомендует есть ананас людям, желающим улучшить работу кишечника, тем, кто страдает метеоризмом и запорами.

Кроме того, она рекомендовала добавлять тропический плод в рацион худеющих, но не более 150 граммов в день.

Эксперт рекомендует употреблять его с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья.

При этом она подчеркнула, что ананас противопоказан аллергикам и людям, страдающим гастритом и язвой желудка.

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