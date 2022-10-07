Эксперт объяснил, может ли употребление зеленого чая после тренировки способствовать похудению

Эти 5 преимуществ зеленого чая могут убедить вас заменить им свой протеиновый коктейль для более быстрой потери веса.

Если и существует напиток, который помогает людям похудеть, так это зеленый чай! Он имеет множество преимуществ для здоровья людей, потому что содержит антиоксиданты и другие питательные вещества.

Портал HealthShots связался с Дипти Локешаппа, магистром пищевой науки и питания, старшим консультантом-клиническим диетологом, чтобы понять, может ли употребление зеленого чая после тренировки помочь в ускорении потери веса.

Увлажнение после тренировки очень важно. Многие люди предпочитают пить протеиновые коктейли после тренировки, но хорошей альтернативой им может стать зеленый чай. Давайте рассмотрим все его преимущества:

1. Улучшает метаболизм

В зеленом чае содержится галлат эпигаллокатехина (EGCG), который способствует ускорению метаболизма, что дополнительно способствует сжиганию жира после тренировки.

2. Обладает расслабляющим эффектом

Он также считается хорошим напитком после тренировки из-за его расслабляющего эффекта. Это замедлит ваш сердечный ритм, что делает его хорошим напитком после тренировки.

3. Зеленый чай — низкокалорийный напиток

Люди, занимающиеся фитнесом, обычно хорошо осведомлены о диете, которую они соблюдают. Они могут пить зеленый чай, так как это напиток без сахара.

4. Антиоксидантные свойства

Чай поможет вам в борьбе со свободными радикалами, вызванными физическими упражнениями, и, таким образом, защитит вас от уменьшения воспаления и боли в мышцах.

5. Снижает уровень холестерина

Катехины — это тип антиоксиданта, который содержится в зеленом чае и помогает снизить уровень холестерина в организме.

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