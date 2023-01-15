Эксперт по фитнесу назвала способы заставить себя двигаться

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малоподвижный образ жизни может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Помимо упражнений, есть много способов оставаться активными.

Эксперт по фитнесу Мукул Нагпол рассказал HealthShots, как побороть лень и быть активным.

Вот 7 простых способов заставить себя двигаться:

1. Подниматься по лестнице

Ходьба по лестнице вместо использования лифта поможет вашей нижней части тела и вашему сердцу стать сильнее.

2. Ходьба

Вы можете начать с цели в 4000 шагов и постепенно увеличивать ее. Если у вас мало времени, вы можете взять за привычку ходить пешком во время разговора по телефону, припарковав свой автомобиль в нескольких минутах ходьбы от дома или офиса, чтобы у вас было больше причин ходить пешком.

3. Займитесь спортом на открытом воздухе

4. Танцы

Танцевальные тренировки стали популярными, поскольку танцевать не только весело, но и полезно для здоровья, например, для здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшения подвижности.

5. Прогулка с собакой

6. Прыжки со скакалкой

Согласно исследованию, 15-минутная тренировка на скакалке может сжечь от 200 до 300 калорий, а 10-минутные прыжки в день дают такой же эффект, как 30-минутный ежедневный бег трусцой.

7. Уборка

Уборка и организация пространства дома и на работе может удвоить нагрузку умеренной интенсивности, поскольку она может обеспечить тренировку всего тела, плюс вы можете добавить такие движения, как приседания и выпады, которые могут сделать нагрузку еще более эффективной.

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