Эксперты назвали фрукт, который может защитить от рака молочной железы

Сотрудники Техасского университета в своем недавнем исследовании доказали, что плоды манго способны стать эффективным средством для предотвращения рака молочной железы.

Оказалось, что опухолевые клетки чувствительны к действию полифенолов, которые содержаться фрукте.

Ученые в ходе работы изучали противовоспалительные свойства полифенолов, содержащихся в манго. Проведя ряд испытаний на мышах, исследователи установили: полифенолы манго способны снижать интенсивность пролиферации – процесса разрастания ткани путем деления клеток. При этом особенно ощутимо полифенольные соединения влияли именно на пораженные раком участки.

Ученые отмечают: при концентрации 5 мкг/мл GAE полифенолы манго привели к снижению пролиферации клеток рака молочной железы примерно на 90%.

Специалисты рекомендуют есть манго регулярно, так как это очень полезный для здоровья продукт, предотвращающий возникновение злокачественных новообразований. Кроме того, в манго содержатся ценные витамины и микроэлементы, которые укрепят иммунитет.

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