Эксперты назвали продукт, от которого стремительно растет жир на животе

Независимо от того, какой хлеб вы выберете, все они будут с высоким содержанием углеводов. Эксперты предупреждают, что различие заключается в том, что белый хлеб вызывает жир на животе.

«Хлеб по определению является пищей с высоким содержанием углеводов, но это не означает, что все виды хлеба способствуют росту жира на животе», — сказала порталу SheFinds.com Лиза Ричардс, сертифицированный диетолог и создатель диеты Candida.

«Хлеб, приготовленный из рафинированных углеводов и подвергнутый глубокой обработке, такой как белый хлеб, быстро усваивается организмом и легко откладывается в виде жира, особенно жира на животе», — сказала она.

«Один ломтик содержит около 80 калорий и 15 граммов углеводов из белой муки, которая является формой простых углеводов», — сказала доктор Эми Ли, сертифицированный врач в области внутренних болезней и лечебного питания.

«Белая мука содержит глютен и другие добавленные консерванты. Хорошо известно, что глютен вызывает вздутие живота и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте у некоторых людей, страдающих непереносимостью глютена», — объясняет доктор Ли.

«При приготовлении бутерброда выбирайте цельнозерновой хлеб, а не белый хлеб, приготовленный из рафинированных углеводов», — советует Лиза.

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