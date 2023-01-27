Эксперты назвали пять доступных всем продуктов, которые помогут продлить жизнь

Диетолог отмечает, что секретного рецепта долголетия не существует, но многие факторы помогают вам оставаться здоровыми намного дольше, а значит — и жить дольше.

Об этом пишет Express.

Самое важное — защитить организм от различных хронических заболеваний, в том числе от инсульта, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для этого важно здоровое питание. И эксперт утверждает, что можно приготовить множество здоровых блюд с небольшим бюджетом.

Фрукты и овощи обязательно должны быть в рационе. Ежедневное употребление трех порций овощей и двух порций фруктов связано с более низким риском преждевременной смерти. Также можно использовать замороженные фрукты и овощи. Процесс заморозки не лишает их питательных или каких-либо полезных свойств.

Картофель содержит важный калий, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а значит — продлевает вам жизнь.

Рис — продукт долгожителей. Согласно голубым зонам (районам мира, где живут долгожители), 65% их рациона состоит из риса, что делает его одним из самых здоровых и дешевых блюд, подчеркивает Патель.

Макароны из цельнозерновой муки богаты клетчаткой, а она связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. И это снижает риск преждевременной смерти.

Бобовые являются отличным источником клетчатки и белка. Ее можно добавлять в первые блюда, салаты, тушить с овощами или мясом. Регулярное употребление бобовых позволяет увеличить продолжительность жизни на несколько лет, отмечает диетолог.

Помидоры содержат витамин С, калий, фолиевую кислоту и витамин К. Еще этот сочный овощ является одним из лучших источников каротиноидов, антиоксидантов, которые защищают от возрастных заболеваний.

Карин Патель рекомендует сочетать эти пять продуктов между собой и готовить разнообразные блюда.

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