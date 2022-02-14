Эксперты назвали самую действенную диету для похудения

Интервальное голодание объединяет группу диет, для которых характерно голодание с разными перерывами. И такую систему медики считают очень эффективной.
Об этом пишет Change.
Новое исследование демонстрирует, что различные формы интервального голодания — это эффективные меры по снижению веса для людей с ожирением.
Автор исследования Криста Варади, директор отдела исследований в области питания человека Иллинойского университета в Чикаго подчеркнула, что интервальное голодание может быть эффективным средством снижения риска сердечных заболеваний за счет снижения артериального давления, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов. Более того, эти диеты могут помочь предотвратить диабет 2 типа за счет снижения инсулинорезистентности и уровня инсулина натощак.
Ученые уверены, что интервальное голодание помогает снизить потребление калорий на 15–30% в день, что приводит к потере веса.
Когда человек с ожирением теряет вес, у него почти всегда снижаются показатели холестерина ЛПНП, триглицеридов, артериального давления и инсулинорезистентности, добавила эксперт.
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