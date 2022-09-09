Эксперты назвали самый опасный способ приготовления яиц

Яйца — один из самых популярных продуктов питания в мире. Вариантов их приготовления бесчисленное множество, но есть один, о котором специалисты рекомендуют забыть — длительное варение.

Яйца употребляют на завтрак, обед и ужин, они сытные и быстро готовятся. При этом специалисты указали на популярный способ их приготовления, но он опасен для нашего здоровья.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Исследования показывают, что яйца, которые варят более десяти минут, содержат токсичные вещества.

По мнению ученых, явный признак вареного яйца — зеленоватый налет на желтке. Он показывает наличие потенциально токсичных соединений в результате слишком длительного приготовления.

Дело в том, что при варке яиц выделяется сероводород — вредный по токсичности газ, который попадает в белок.

Сера, содержащаяся в яичном белке, при соединении с водородом образует газ. Попадая в желток, этот газ сталкивается с железом, что приводит к образованию сульфида железа — вещества, представляющего потенциальную опасность для человеческого организма, в том числе для мужской потенции.

Чем дольше варится яйцо, тем больше его образуется. Именно сульфиды придают желтку зеленоватый оттенок.

Кроме того, американские ученые ранее установили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и увеличивает риск преждевременной смерти.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.