Эксперты обнаружили связь между смертью от рака и сладкими газированными напитками

40-летнее исследование показало, что употребление определенного количества газированных напитков в день способствует повышению риска развития ожирения и онкологии.

Ученые на протяжении многих лет утверждают, что сладкие газированные напитки не приносят какой-либо пользы для здоровья. Однако, недавнее открытие действительно может оттолкнуть от употребления этих популярных напитков даже самых заядлых их любителей.

Об этом сообщает New Atlas.

Ученые еще 40 лет назад занялись новым исследованием, к которому привлекли около 900 тысяч человек, не имевших в 1982 году онкологических заболеваний. Спустя 34 года, в 2016-м, специалисты установили, что почти 150 тысяч людей среди испытуемых умерли от рака.

Эксперты проанализировали пищевые привычки подопытных и заключили, что влияние сахара на человеческий организм – ключевой фактор. Люди, ежедневно употребляющие сладкие газированные напитки, существенно повышают риск развития онкологии. Следует уточнить, что это актуально не для всех видов рака, а для связанных с ожирением.

По всей видимости, более высокий индекс массы тела (ИМТ) напрямую связан с развитием рака. В ходе исследования обнаружилось, что большая смертность присутствует у людей, употребляющих в день не менее двух порций сладкой газировки в день (банка объемом в 0,33 мл = 1 порция).

Вероятность развития онкологии и ожирения, вызванный ежедневным употреблением указанного напитка, одинаково касается как женщин, так и мужчин. Также установлена связь между ИМТ и риском развития рака. Ученые утверждают, что риск развития онкологических заболеваний сводился к нулю при исправлении индекса массы тела.

В дальнейшем эксперты хотят изучить тесную связь ИМТ и риска развития онкологических заболеваний. Есть надежда, что получение новых данных поможет разработать программы по борьбе с ожирением и развитием рака впоследствии.

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