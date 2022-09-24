Эксперты рассказали, как избежать опухшего лица по утрам

У вас опухает лицо по утрам? Ознакомьтесь с советами экспертов о том, как избежать эту проблему.

Проснуться утром с опухшим лицом — кто не проходил через это, верно? Но, хотя ситуация может казаться естественной, это всего лишь симптом, который может выявить ряд вопросов о вашем собственном теле, таких как необходимость изменить привычки или даже проверить здоровье.

«Появлению утренней припухлости на лице есть несколько причин. Во время сна работа лимфатической системы замедляется, и, поскольку она отвечает за всасывание жидкости из клеток, возникает предрасположенность к этому отеку, — объясняет дерматолог Моника Ариби для бразильского L’Officiel — Но наиболее важными триггерами являются диета с высоким содержанием натрия, употребление алкоголя, лекарств, гормональные изменения, положение во сне и даже генетические причины».

Как избавиться от отека на лице по утрам?

Пейте больше воды и ешьте больше овощей Организм удерживает больше воды в ответ на эффекты обезвоживания. «Следить за своим питанием, есть больше овощей и пить много воды в течение дня — лучшие способы борьбы с причинами опухлости. Кокосовая вода и зеленый чай также подходят», — объясняет врач. Но помните: дайте натрию перерыв, хорошо? Умойте лицо холодной водой Как только вы проснетесь, вымойте лицо холодной водой и специальным мылом для вашего типа кожи, желательно с растительными экстрактами с противовоспалительным, успокаивающим и противоотечным действием, такими как ромашка и фенхель. Они помогут уменьшить отек.