Эти волшебные питательные вещества помогут вашей коже сиять

Хотите, чтобы ваша кожа сияла изнутри? Добавьте эти волшебные питательные вещества в свой рацион.

Мы склонны сосредотачиваться на внешних средствах и методах лечения проблем кожи. Вы можете использовать правильные продукты по уходу за кожей, регулярно делать уход за лицом, отшелушивать кожу и так далее и тому подобное. Однако настоящая красота исходит изнутри. То, что мы едим, оказывает намного большее влияние на нашу кожу. Таким образом, важно потреблять правильные питательные вещества для кожи.

Об этом пишет доктор Арчана Батра для медпортала HealthShots.

Вот 3 питательных вещества, которые могут творить чудеса с вашей кожей:

1. Витамин С важен для здоровья кожи

Наиболее известным витамином-антиоксидантом является витамин С. Он известен своей способностью регенерировать стареющую кожу, а также отвечает за выработку коллагена. Он также помогает в заживлении поврежденной солнцем кожи. Свежевыжатый апельсиновый сок лучше всего пить по утрам. Крайне важно, чтобы вы продолжали ежедневно потреблять продукты, содержащие витамин С, чтобы помочь укрепить вашу иммунную систему. Здоровая иммунная система – это здоровая кожа.

Продукты с высоким содержанием витамина С, также известного как аскорбиновая кислота, включают цитрусовые, клубнику, перец и брюссельскую капусту.

2. Витамин D сохраняет вашу кожу здоровой

Для нормального функционирования наш организм нуждается в различных витаминах и минералах. Недостаток любого витамина может вызвать множество проблем. Наша кожа и волосы также нуждаются в витаминах и минералах. Одним из наиболее важных витаминов для нашего организма является витамин D. Это жирорастворимый витамин и один из наиболее важных витаминов для биологической функции. Витамин D помогает уменьшить вред, наносимый окружающей средой. Он действует как антиоксидант, а местный витамин D может подавлять вредные окислители окружающей среды, вызывающие преждевременное старение.

Он регулирует клеточный обмен и предотвращает накопление мертвых клеток на поверхности кожи, что приводит к образованию бляшек псориаза. Он также контролирует выработку кожного сала через сальные железы кожи.

3. Жиры Омега-3 могут придать вашей коже сияние

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось, помогут улучшить увлажнение кожи. Они также помогают регулировать выработку кожного сала. Они действуют как основные компоненты клеточных мембран, защищают мозг, уменьшают менструальные боли и улучшают здоровье костей. Мало того, они также способствуют развитию кожного барьера, защищают от прыщей и делают вашу кожу сияющей, эластичной и здоровой.

Ранее Курсор писал, что эти вкусные соки могут способствовать росту волос.