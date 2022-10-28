Эти вкусные соки могут способствовать росту волос

В то время как современная маркетинговая тактика заставляет вас поверить, что вам нужно намазать тонны продуктов для роста волос, это не так.

Основа устойчивого роста волос во многом зависит от того, что у вас на тарелке. Дерматологи считают, что одной из основных причин выпадения волос является дефицит питательных веществ.

По словам известного индийского дерматолога Апратима Гоэла, хорошо сбалансированное питание с приемом пищевых добавок является ключом к здоровому росту волос.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете стимулировать рост волос, добавляя в соки некоторые из лучших питательных веществ. Добавление железа улучшит рост волос. Если у вас низкий уровень железа, обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужны ли вам лекарства. Между тем, вот некоторые из лучших питательных веществ и соков, которые вы можете добавить в свой рацион, если хотите иметь красивые волосы.

1. Соки, богатые железом

Доктор Гоэл утверждает, что одной из основных причин выпадения волос у женщин является дефицит железа или анемия. Вот некоторые овощи и фрукты, богатые железом, которые можно употреблять в виде соков.

Шпинат с высоким содержанием железа можно добавлять в рацион по уходу за волосами. «Шпинат также содержит другие питательные вещества, такие как калий, магний, витамин С, каротиноиды и медь, которые могут помочь. Смешайте несколько листьев шпината с соком и получите богатую железом пищу. Если вам не нравится вкус одного только шпината, вы можете смешать шпинат с фруктами по вашему выбору», — рекомендует дерматолог.

Чернослив

Для несведущих чернослив — это сливы, высушенные естественным путем. Они вкусные и богаты питательными веществами. По словам эксперта, стакан сока чернослива содержит около 3 мг железа. Он также содержит магний, витамин B6 и витамин C.

Свекла

Еще одним отличным дополнением к вашему рациону будет свекла, которая «может повысить уровень железа и остановить выпадение волос», — говорит доктор Гоэл.

2. Соки, богатые антиоксидантами

Исследования показали, что антиоксиданты помогают уменьшить повреждение свободных радикалов и защитить клетки вашего тела. Вот некоторые соки, богатые антиоксидантами, которые вы можете употреблять:

Сок амлы

Одним из лучших антиоксидантов, которые можно добавить в свой рацион, является витамин С. «Сок амлы насыщен витамином С, антиоксидантом, который борется со свободными радикалами. Это уменьшит повреждение клеток, тем самым способствуя росту новых волос и эффективно контролируя выпадение волос», — объясняет доктор Гоэл.

Огуречный сок

«Огуречный сок также богат антиоксидантами и питает волосяные фолликулы», — говорит она. В основном, это заставляет ваши волосы чувствовать себя хорошо с поверхности. Все, что вам нужно сделать, это смешать несколько кусочков огурца с водой, листьями мяты и лимонным соком, чтобы получить богатый антиоксидантами сок для роста волос.

3. Соки, богатые витамином А

Знаете ли вы, что витамин А важен для роста ваших клеток, что способствует росту волос? Добавьте в свой рацион этот богатый витамином А сок:

Морковный сок

Этот хрустящий продукт, полный питательных веществ, идеально подходит для укрепления здоровья волос. По словам эксперта, «морковный сок содержит витамин А и витамин Е. Эти витамины помогают питать фолликулы и стимулировать рост волос».

4. Соки, богатые витамином B12 и B9

Оба эти витамина очень важны для роста волос. Доктор Гоэл говорит, что B12 чаще встречается в животных источниках, чем в растительных. Тем не менее, B9 (фолиевая кислота) присутствует во многих овощах, что помогает организму перерабатывать B12. Фолат можно найти во многих зеленых листовых овощах, но эти соки также могут помочь:

Апельсиновый сок

Богатый витамином С и фолиевой кислотой (В9), апельсиновый сок наполнен многими невероятными питательными веществами, которые могут способствовать росту волос.

Клубничный сок

Еще одним отличным источником фолиевой кислоты является клубника. Она не только богата витамином B9, но также богата витамином C, марганцем, биотином, омега-3 и калием.

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