Израильские ученые разрабатывают технологию редактирования генов для борьбы с вирусом ВИЧ

Израильские исследователи разработали новую технологию создания лейкоцитов, борющихся с болезнями, для борьбы с ВИЧ, вирусом, вызывающим СПИД. Ученые надеются, что метод, использующий редактирование генов CRISPR, может привести к эффективному лечению ВИЧ и других заболеваний.
Об этом сообщает Times of Israel.
«Мы разработали инновационное лечение, которое может победить вирус с помощью однократной инъекции, что потенциально может привести к значительному улучшению состояния пациента», — сказал доктор Ади Барзель из Тель-Авивского университета, который руководил исследованием вместе с аспирантом Алессио Нехмадом. .
Исследователи из Тель-Авивского университета, наряду с другими учеными из Израиля и США, заявили, что они генетически сконструировали лейкоциты типа B, чтобы они секретировали антитела против ВИЧ. Было обнаружено, что этот метод эффективен на животных моделях.
Новое лечение включает в себя введение генно-инженерных лейкоцитов типа B в тело пациента, что побуждает иммунную систему вырабатывать антитела для борьбы с вирусом ВИЧ.
«Мы используем саму причину болезни для борьбы с ней», — сказал Барзель. «Если вирус изменится, В-клетки также изменятся, чтобы бороться с ним, поэтому мы создали первое в мире лекарство, которое может развиваться в организме и побеждать вирусы в «гонке вооружений».
Исследователи надеются, что в ближайшие годы эта технология позволит производить лекарства от СПИДа и других инфекционных заболеваний, включая некоторые виды рака.
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