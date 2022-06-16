Израильские ученые разрабатывают технологию редактирования генов для борьбы с вирусом ВИЧ

Вирус ВИЧ атакует лейкоциты организма, ослабляя иммунную систему. Не существует установленного лекарства от этой болезни, хотя сейчас это обычно больше похоже на хроническое состояние, чем на смертный приговор, которым он когда-то был — если доступны надлежащие методы лечения.

Израильские исследователи разработали новую технологию создания лейкоцитов, борющихся с болезнями, для борьбы с ВИЧ, вирусом, вызывающим СПИД. Ученые надеются, что метод, использующий редактирование генов CRISPR, может привести к эффективному лечению ВИЧ и других заболеваний.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Мы разработали инновационное лечение, которое может победить вирус с помощью однократной инъекции, что потенциально может привести к значительному улучшению состояния пациента», — сказал доктор Ади Барзель из Тель-Авивского университета, который руководил исследованием вместе с аспирантом Алессио Нехмадом. .

Исследователи из Тель-Авивского университета, наряду с другими учеными из Израиля и США, заявили, что они генетически сконструировали лейкоциты типа B, чтобы они секретировали антитела против ВИЧ. Было обнаружено, что этот метод эффективен на животных моделях.

Новое лечение включает в себя введение генно-инженерных лейкоцитов типа B в тело пациента, что побуждает иммунную систему вырабатывать антитела для борьбы с вирусом ВИЧ.

«Мы используем саму причину болезни для борьбы с ней», — сказал Барзель. «Если вирус изменится, В-клетки также изменятся, чтобы бороться с ним, поэтому мы создали первое в мире лекарство, которое может развиваться в организме и побеждать вирусы в «гонке вооружений».

Исследователи надеются, что в ближайшие годы эта технология позволит производить лекарства от СПИДа и других инфекционных заболеваний, включая некоторые виды рака.