Кардиолог назвал две привычки, вызывающие закупорку артерий

Вы также должны придерживаться диеты, богатой питательными веществами, и помнить о потреблении таких вещей, как красное мясо и углеводы.

SheFinds.com спросили доктора Джахандара Р. Салеха, какие вредные привычки могут повысить риск закупорки артерий и как вести образ жизни, не забывая о здоровье своего сердца.

Курение

Курение негативно влияет не только на ваши легкие, но также может распространиться на сердце и кровеносные сосуды.

Недостаток сна

Недостаток сна может повлиять на все: от иммунной системы до кожи и даже на уровень стресса. Стресс — это то, что может оказать серьезное влияние на здоровье вашего сердца. Постоянное недосыпание может иметь долгосрочные последствия для здоровья вашего сердца и увеличить риск сердечных заболеваний.

«Здоровое питание — отличный способ предотвратить сердечные заболевания. Сосредоточьтесь на фруктах, овощах и злаках, а также на нежирных молочных продуктах, птице и рыбе. [Вы должны] ограничить простые углеводы и красное мясо», — говорит доктор Салех.

Поддерживать хорошее здоровье сложно, но оно начинается с ваших привычек. Курение и недостаток сна — это две привычки, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, особенно закупорки артерий, поэтому уделите первоочередное внимание отдыху и отказу от курения. Это две вещи, которые вы можете сделать для своего долгосрочного здоровья сердца.

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