Диетологи назвали самую вредную кашу, которую нельзя есть каждый день

Ученые назвали самую вредную кашу для человеческого организма, которую нельзя употреблять в пищу каждый день. И это – овсянка, которая так популярна в большинстве стран.

Ее едят, садясь на диету, или пытаясь наладить проблему со стулом. Однако данный продукт нельзя есть каждый день. Диетологи рассказали почему.

Об этом пишет vesti-ua.net.

Дело в том, что овсянка содержит фитиновую кислоту, которая мешает всасыванию кальция в кишечнике. Столь важный элемент просто-напросто не усваивается нашим организмом в полной мере. Также фитиновая кислота вымывает из костей полезные микроэлементы, что приводит к их хрупкости и разрушению.

Однако это не значит, что необходимо тут же отказаться от употребления овсянки. Вовсе нет. Не стоит забывать о ее полезных веществах. Это действительно диетический продукт (если говорить о необработанных полноценных овсяных хлопьях), который помогает справиться с лишним весом, а также наладить стул.

Как выйти из этой ситуации? Разбавлять свой рацион. Не употреблять овсянку каждый день, чередуя ее с другими блюдами: омлетом, творогом, различными крупами, гречкой и так далее. Прислушивайтесь к своему организму и исключайте из него продукты, к которым у вас личная непереносимость или происходит необычная реакция организма. Для удобства можно ежедневно вести дневник питания, а после записывать свои ощущения (боли, газообразование, запор, понос и так далее).

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