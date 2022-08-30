Красный или белый: диетологи назвали преимущества разных сортов винограда

Сорта белого и красного винограда мало чем отличаются по составу, но некоторые отличия все же есть.
Обь этом пишет портал Новости Планеты.
Отмечается, что красные сорта винограда рекомендуется употреблять в пищу, если:
- рекомендуется профилактика болезней почек;
- необходимо укрепить сердце;
- необходимо поднять уровень гемоглобина;
- нужно улучшить зрение.
Как утверждают диетологи, в красном винограде большая концентрация калия, железа и кальция. Поэтому он лучше многих витаминов. Польза ягод состоит еще и в том, что витамины и минералы натурального происхождения усваиваются организмом на 90%.
«Если мы возьмем самый дорогой витаминный комплекс в аптеке, он не даст таких результатов. Синтетические витамины (полученные лабораторным путем) организм усваивает всего на 50%. Поэтому вкусная спелая ягода принесет больше пользы», — говорится в материале.
Однако не все могут есть красный виноград. Из-за большого содержания в кожуре пигмента, у некоторых людей может проявляться аллергическая реакция.
Белые сорта винограда полезны людям, которые:
- страдают от воспаления желчного пузыря;
- испытывают проблемы с мочевым пузырем;
- часто болеют ОРВИ.
Также употребление белого винограда в пищу – это эффективная профилактика рака молочных желез.
При этом, по словам врачей, розовые сорта винограда очень коварны. Так, по вкусу они напоминают белый виноград, но по составу ближе к красному из-за наличия в нем пигмента.
«В этой ягоде высокое содержание природного сахара-фруктозы. Поэтому людям с сахарным диабетом и избыточным весом лучше исключить виноград из рациона или заменить его изюмом. Высушенный виноград одинаково полезен всем: взрослым и детям», — говорится в статье.
Как сообщал Курсор, медики рекомендуют употреблять виноград, потому что его ягоды содержат множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе. Но, как выяснили в недавнем исследовании ученые из Университета Западной Новой Англии, употребление ягод также может продлить жизнь.
Также Курсор писал о том, что употребление винограда помогает снизить в крови уровень «вредного» холестерина.