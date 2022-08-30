Красный или белый: диетологи назвали преимущества разных сортов винограда

Виноград — бесценный источник витаминов. В его косточках содержатся антиоксиданты, а это залог молодости. Но весь ли виноград одинаково полезен? Диетологи рассказали о его вреде и пользе.

Сорта белого и красного винограда мало чем отличаются по составу, но некоторые отличия все же есть.

Обь этом пишет портал Новости Планеты.

Отмечается, что красные сорта винограда рекомендуется употреблять в пищу, если:

рекомендуется профилактика болезней почек;

необходимо укрепить сердце;

необходимо поднять уровень гемоглобина;

нужно улучшить зрение.

Как утверждают диетологи, в красном винограде большая концентрация калия, железа и кальция. Поэтому он лучше многих витаминов. Польза ягод состоит еще и в том, что витамины и минералы натурального происхождения усваиваются организмом на 90%.

«Если мы возьмем самый дорогой витаминный комплекс в аптеке, он не даст таких результатов. Синтетические витамины (полученные лабораторным путем) организм усваивает всего на 50%. Поэтому вкусная спелая ягода принесет больше пользы», — говорится в материале.

Однако не все могут есть красный виноград. Из-за большого содержания в кожуре пигмента, у некоторых людей может проявляться аллергическая реакция.

Белые сорта винограда полезны людям, которые:

страдают от воспаления желчного пузыря;

испытывают проблемы с мочевым пузырем;

часто болеют ОРВИ.

Также употребление белого винограда в пищу – это эффективная профилактика рака молочных желез.

При этом, по словам врачей, розовые сорта винограда очень коварны. Так, по вкусу они напоминают белый виноград, но по составу ближе к красному из-за наличия в нем пигмента.

«В этой ягоде высокое содержание природного сахара-фруктозы. Поэтому людям с сахарным диабетом и избыточным весом лучше исключить виноград из рациона или заменить его изюмом. Высушенный виноград одинаково полезен всем: взрослым и детям», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, медики рекомендуют употреблять виноград, потому что его ягоды содержат множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе. Но, как выяснили в недавнем исследовании ученые из Университета Западной Новой Англии, употребление ягод также может продлить жизнь.

Также Курсор писал о том, что употребление винограда помогает снизить в крови уровень «вредного» холестерина.